© foto di Lorenzo Di Benedetto

Dal sito della Roma arrivano i dettagli econimici della cessione di Gerson al Flamengo. Dal ritorno in patria del centrocampista il club giallorosso incassa 11,8 milioni di euro e in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del calciatore a un altro club, alla Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l'acquisto.