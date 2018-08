Roma, l'addio di Strootman apre le porte da titolari per due italiani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

25 milioni più 3 di bonus, con 2 che andranno al PSV Eindhoven, l'addio di Kevin Strootman alla Roma direzione Olympique Marsiglia non porta solo soldi pesanti nelle casse giallorosse. No. Apre anche prospettive importanti per Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, stasera comunque titolari contro l'Atalanta, racconta oggi Tuttosport. Spazi da titolari anche nelle gare decisive per i due italiani e, al contempo, ci sarà la possibilità di vedere all'opera anche i giovani Ante Coric, croato, e Nicolò Zaniolo, arrivato dall'Inter all'interno dell'operazione Radja Nainggolan.