Roma, l'ag. dell'obiettivo Brahimi: "Turchia impossibile? È falso"

Moussa Sissoko, nuovo agente dell'obiettivo di Roma, Everton, Siviglia e Besiktas Yacine Brahimi, ha voluto fare alcune precisazioni sul futuro del suo assistito: "Negli ultimi giorni i media turchi hanno riportato delle dichiarazioni di persone non autorizzate a parlare a nome di Yacine Brahimi. Si diceva che c'erano zero possibilità di vederlo in Turchia. In primo luogo mi piacerebbe chiarire che queste frasi sono totalmente false. E poi che nessuno è autorizzato a parlare del futuro di Brahimi, eccetto il sottoscritto". L'esterno d'attacco del Porto, in questa stagione, ha totalizzato finora dieci gol e dieci assist in 43 presenze. Lo riporta futbolarena.