Roma, l'agente di Dzeko: "Non è un mistero che piaccia a Inter e Juve. Vedremo"

Silvano Martina, rappresentate in Italia di Edin Dzeko, ha bruscamente interrotto le vacanze e ha raggiunto Milano dove giovedì scorso è rientrato anche Paratici di ritorno dall'Inghilterra. I due sono in stretto contatto, visto che Pirlo ha espressamente chiesto la punta romanista per rafforzare la squadra bianconera, ma l'agente del bosniaco si è limitato a commentare così la possibilità che approdi alla Continassa: "Per ora continuerà a vestire la maglia giallorossa, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all'Inter non è un mistero". A riportarlo è Il Corriere dello Sport.