Roma, l'agente di Kovalenko raffredda l'affare: "Non c'è una trattativa per lui"

Ospite di sport.ua, Vadim Shabliy, agente del centrocampista classe 1996 dello Shakhtar Viktor Kovalenko, da settimane accostato alla Roma, ha parlato dell'interesse del club giallorosso per lui: "Di base tutto è possibile. Ma al momento, come ha già fatto notare il mio collega Sergey Serebrennikov, non c'è una trattativa. Scadenza a giugno? No, l'accordo con lo Shakhtar è valido fino all'estate 2021"