Roma, l'agente di Milik è arrivato a Trigoria: attesa per il sì del polacco ai giallorossi

Entra nel vivo la trattativa per il trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma. A Trigoria, è arrivato questa mattina il procuratore del centravanti polacco, David Pantak, insieme all'intermediario dell'operazione per provare a sbloccare la trattativa. Se Milik dirà sì alla Roma, a quel punto via libera per il trasferimento di Edin Dzeko alla Juventus.