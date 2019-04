Roma, l'agente di Pastore: "Resta sicuramente. Nessun contatto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcelo Simonian, agente del fantasista della Roma Javier Pastore ha parlato del futuro dell'argentino a Corrieregiallorosso.com:

Permanenza sicura - "Resterà sicuramente in giallorosso - ha dichiarato il procuratore dopo il gol messo a segno dal Flaco contro il Cagliari - Non ho incontrato nessuno della società e per il momento non ci sono stati contatti con altri club".