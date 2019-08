© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome di Daniele Rugani è sempre sul taccuino di Gianluca Petrachi per la Roma e secondo quanto riportato da Tuttosport l'agente del calciatore, Davide Torchia, è arrivato nella Capitale, in attesa di novità per il suo assistito. Tra oggi e domani Juve e Roma si sentiranno per chiudere la trattativa e la sensazione è che si possa arrivare alla definitiva fumata bianca.