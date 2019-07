Secondo quanto riportato dal Daily Express sono iniziate le trattative tra la Roma e Jean-Michel Seri. A conferemarlo l'agente del giocatore, Franklin Mala: "Io e il mio socio italiano abbiamo parlato con la Roma qualche settimane fa. Vedremo come si evolverà la situazione. Lui (Seri, ndr) sarebbe felice di giocare in Serie A e la Roma è davvero un bel club". L'ivoriano è reduce da una stagione negativa al Fulham, culminata con una brutta retrocessione in Championship.