Roma, l'agente di Under: "Non c'è solo il Napoli, pressing di grandi club europei"

vedi letture

Misrad Turkan, stretto collaboratore dell'agente di Cengiz Under Fali Ramadani, ha parlato dell'interesse del Napoli per l'esterno della Roma ai microfoni di Ntvspor: "Non c'è soltanto il Napoli su di lui. Non faccio nomi, ma c'è il pressing di importanti club europei. L'unico obiettivo di Cengiz però è quello di concentrarsi sulla Roma per aiutarla a raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione. Solo dopo penseremo alla strada migliore da prendere".