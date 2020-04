Roma, l'Almeria chiede lo sconto per il riscatto del centrocampista croato Coric

In prestito dalla Roma all'Almeria, Ante Coric non sta convincendo nemmeno il club militante in Segunda División spagnola. Secondo quanto scrive il portale ideal.es, il club iberico vorrebbe così rinegoziare il prezzo del riscatto del cartellino del croato. Sono troppi, infatti, i sei milioni di euro fissati in estate per un giocatore che finora ha collezionato solamente 13 presenze.