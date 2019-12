Roma, l’angolo delle occasioni. Da Fazio a Florenzi: tutti a caccia di una maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’emergenza della Roma non finisce mai. Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, arriva l’infortunio di Kluivert. Nulla di grave se subito dopo in sequenza non si fossero fatti male anche Santon, Smalling e Pellegrini. La fortuna vuole che il calendario sia almeno alla portata nelle prossime due partite (Wolfsberger e Spal), importanti non solo per gli obiettivi di coppa, ma anche per provare a testare nuovamente giocatori spariti un po’ dai radar e che da qui a Natale possono giocarsi delle carte importanti in vista del 2020.

RILANCIO - Chi sicuramente tornerà titolare già domani è Federico Fazio. Fonseca, nelle ultime gare, gli ha preferito la coppia Smalling-Mancini, ma l’infortunio dell’inglese e la squalifica in campionato dell’ex Atalanta, costringono il portoghese a schierare l’argentino. A novembre le partite del 20 giallorosso sono state solamente due da titolare e il caso ha voluto che combaciassero anche con le due sconfitte in sequenza prima dell’ultima sosta (Gladbach e Parma). In Europa League, però, parte la rincorsa di Fazio che vuole chiudere il 2019 al meglio provando a sovvertire le gerarchie della squadra. L’altro giocatore a caccia di riscatto è Under, il quale a inizio stagione era tra i preferiti di Fonseca, poi l’infortunio e l’ascesa di Kluivert lo hanno fatto finire tra le seconde scelte. A Verona è tornato titolare dopo quasi tre mesi con la Roma, ma la condizione non appare ancora delle migliori. Lo stesso tecnico giallorosso lo ha confermato in una delle recenti conferenze stampa. Con il Wolfsberger avrà l’occasione di mettere minuti importanti nelle gambe per tornare il giocatore esplosivo del quale si era innamorato l’ex Shakhtar.

OCCASIONI - Discorso diverso, invece, quando si parla di Kalinic e Florenzi. Il croato dovrebbe giocare al posto di Dzeko per permettere al bosniaco di farlo riposare. Anche con delle buone prestazioni del croato da qui a Natale, però, la conferma non è certa. Il prestito dall’Atletico potrebbe finire prima costringendo Petrachi a intervenire nel mercato di gennaio per dare a Fonseca un’alternativa al nove giallorosso. In ultimo, ma non per importanza, c’è Florenzi: giovedì dovrebbe giocare complici i tanti infortuni in difesa e sulle fasce. Il trend resta comunque chiaro: nelle ultime dieci partite, 6 le ha viste dalla panchina, nelle altre è subentrato totalizzando appena 96 minuti. Troppo pochi per il capitano della Roma, ma come ha detto ieri Zaniolo: “Se resta fuori è perché il mister avrà le sue ragioni”. Fonseca più volte lo ha definito un’opzione, ora diventa un’occasione così come Fazio, Kalinic e Under e chissà che non possa arrivare un qualche regalo in anticipo per la Roma.