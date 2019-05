© foto di Federico Gaetano

L'incontro della scorsa settimana fra il presidente del Torino Urbano Cairo e il ds granata Gianluca Petrachi, non ha mosso più di tanto le acque in ottica Roma, rivela oggi Tuttosport. E' vero, il ds ha annunciato di voler lasciare il club con due anni di anticipo rispetto al contratto che lo lega al Toro fino al giugno 2021, ma Cairo è intenzionato a non liberarlo fino al 30 giugno. Motivo per cui l'annuncio del suo incarico alla Roma può slittare al primo luglio.