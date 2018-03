Roma, l'appello di DiFra: "Ci serve un tifo di qualità: stateci vicini"

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con lo Shakhtar, ha chiamato a raccolta i tifosi giallorossi: "Sono cambiate le regole del calcio, è cambiato tutto. Per questo magari c'è meno gente allo stadio anche se credo che dovremo essere bravi noi a portarceli. Il mio richiamo non è per tanta gente: abbiamo bisogno della qualità della gente. Serve la percezione di avere la gente vicina anche nelle difficoltà. Spero che domani si applauda e si aiuti anche al primo errore".

