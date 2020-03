Roma, l'Arsenal vuole riprendersi Mkhitaryan. Arteta: "Mi è sempre piaciuto"

Henrikh Mkhitaryan è uno dei giocatori più in forma della Roma: 6 reti segnate in sole 13 presenze. Oltre a 3 assist. Un ottimo bottino per l'armeno, arrivato nella Capitale in estate, in prestito dall'Arsenal. Numeri che inducono i giallorossi a considerare il riscatto, anche se l'Arsenal sembra intenzionato a riportarlo alla base. Lo ha dichiarato il tecnico Mikel Arteta, che in conferenza stampa ha manifestato stima nei confronti del trequartista: "Noi teniamo d'occhio tutti i giocatori che sono in prestito. Non sono con noi, ma sono nostri. È una nostra responsabilità. Mik nelle ultime uscite sta facendo molto bene. Sappiamo il giocatore che è stato e vogliamo essere sicuri di prendere la giusta decisione. Mi è sempre piaciuto. È il classico giocatore che può giocare ovunque. Quando è al top della sua condizione. Deve riuscirci con più continuità. Qui lo ha fatto a fasi alterne. Dovremo valutare soprattutto questo. Chiaramente è una possibilità che abbiamo e che considereremo".