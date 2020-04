Roma, l'avventura di Under in giallorosso è ormai ai titoli di coda

vedi letture

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l'avventura di Cengiz Under con la maglia della Roma. Dal rinnovo la scorsa estate, al possibile addio una volta conclusa la stagione. Come scrive Il Messaggero in edicola questa mattina infatti, durante l'infortunio del turco c'è stata l'esplosione di Zaniolo proprio nel suo ruolo. Non solo, a gennaio è arrivato Carles Perez e la concorrenza è quindi aumentata. Infine un rapporto con mister Fonseca che sembra essersi incrinato.