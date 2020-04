Roma, l'emergenza COVID-19 mette in stand-by lo scambio Mandragora-Cristante

L'obiettivo numero uno per il mercato della Roma è quello di regalare un regista a mister Fonseca. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, i fari giallorossi si sono accesi su Rolando Mandragora: il calciatore è di proprietà dell'Udinese, ma la Juventus ha la possibilità di riacquistarlo in estate per 26 milioni dopo averlo ceduto a 20 due stagioni fa. Roma e Juventus, qualche settimana fa, avevano abbozzato l'idea di uno scambio di cartellini: Mandragora alla Roma, Cristante in bianconero. Il COVID-19 ha messo l'affare in stand-by perché le società vogliono prima capire come si evolverà il mercato e se la svalutazione del 28%, pronosticata dal Cies, sarà realmente effettiva. Non va dimenticato come il calcio che ripartirà, lo farà probabilmente su altri parametri.