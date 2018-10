Roma, l'equivoco tattico di Pastore che sta lanciando Pellegrini

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

Mentre a Roma qualcuno sta ancora cercando le tracce del campione che fu, ovvero di Javier Pastore, in silenzio e lavorando duramente, il tecnico giallorosso sta promuovendo, nel ruolo dell'argentino, un Lorenzo Pellegrini sempre più convinto nei propri mezzi. Nella partita contro il CSKA, il centrocampista classe '96 è stato il migliore in campo del primo tempo, alternando picchi di personalità inutili, come il pallonetto spedito altissimo al 5', a giocate di una classe fuori dal comune come l'assist d'esterno per il primo gol di Dzeko.

La sua capacità di reggere senza timori reverenziali un ruolo da 10, uniti alle qualità da centrocampista puro che gli permettono di coprire quando la Roma perde il possesso palla, lo possono trasformare in un giocatore totale, perfetto per un 4-2-3-1 che inizialmente non era nei piani dell'allenatore. Già, il modulo che ha sostituito il 4-3-3 perché proprio Pastore di fare l'interno non aveva nessuna voglia, sta regalando a Pellegrini stesso la possibilità di diventare una pedina fondamentale per il gioco presente e futuro della squadra giallorossa.

Le differenze con lo stesso Pastore sono presto dette. Mentre l'argentino è di fatto un attaccante, che ha caratteristiche ben precise, forse troppo, e un indole che talvolta lo porta ad assentarsi dal gioco fino a scomparire del tutto; Pellegrini è un centrocampista prestato a cinque metri di campo in avanti, che parte basso formando un triangolo ideale con i due mediani per poi ritrovarsi anche in area di rigore ad inventare giocate per i compagni. Ovviamente anche per lui la prova più difficile sarà quella di dare continuità alle prestazioni e, giorno dopo giorno, caricarsi sempre di più la squadra sulle spalle. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, la recente evoluzione tattica che ha deciso per lui Di Francesco, è una svolta importante per la carriera del numero 7 romanista. Che tra l'altro potrà tornare utile anche in chiave Nazionale, perché sia chiaro, Pellegrini può fare anche l'interno di qualità e Mancini avrà tutto il tempo per buttarlo nella mischia della sua nuova Italia.