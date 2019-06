Roma, l’era Fonseca: conta la destinazione, ma il viaggio è importante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Comincia l’era Fonseca. Una stagione che per una volta, la Roma introdurrà con un tecnico voluto fortemente da tutte le componenti societarie: da Pallotta a Fienga, passando per Petrachi e Francesco Totti, e che soprattutto ha dimostrato con i fatti di essere pronto a sposare il progetto Roma. Rinunce economiche importanti, l’abbandono di una confort zone in Ucraina che gli avrebbe garantito successi e milioni, per la smania di mettersi in luce in un progetto grande ed ambizioso a tinte giallorosse. Ciò che i tifosi della Roma devono aspettarsi è un uomo concreto, legato all’obiettivo ma anche appassionato della maniera attraverso la quale poterlo raggiungere. Il bel gioco, il divertimento e la ricerca dello spettacolo fanno parte del vocabolario calcistico di Paulo Fonseca, ed anche le scelte di mercato della Roma saranno improntate a questo, alla nascita di un modello calcistico che possa durare nel tempo e valorizzare la rosa che verrà messa a disposizione dell’allenatore. Una rinascita affidata all’uomo dei risultati, che mette nel mirino la destinazione ma che ama il viaggio più di ogni altra cosa. I margini per tornare a sognare, ci sono. La Roma è di Paulo Fonseca.