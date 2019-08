Roma, l’estate low profile di capitan Florenzi e Fonseca lo riscopre jolly

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le abdicazioni di Totti e De Rossi, la linea di successione in casa Roma prevede che la carica di capitano vada a Florenzi. Sia chiaro, il numero 24 giallorosso già altre volte lo era stato, ma domenica all’Olimpico contro il Real Madrid è stata la prima volta da vero e unico titolare della fascia. I 25 mila spettatori presenti alla lettura delle formazioni non hanno rumoreggiato nonostante la stagione predente fosse finita con un gradimento non proprio altissimo nei confronti dell’esterno di Fonseca. Anche per questo la società non lo considerava incedibile a inizio mercato. Lo è diventato, però, con il passare dei giorni. Se inizialmente poteva essere una pedina di scambio anche nel maxi affare con Dzeko-Icardi, ora è una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico portoghese.

DUTTILITA’ - Fonseca, infatti, lo riscopre jolly. Durante la preparazione estiva lo ha utilizzato prima esterno d’attacco a sinistra, poi mezzala e infine terzino destro. Una duttilità che permetterà alla Roma di risparmiare su almeno due acquisti, investendo tutto quello che arriverà dalle cessioni sui due ruoli che più servono alla squadra: un centrale e un attaccante. Insomma, da quasi esubero ad affare, il passo è breve. Fondamentale è stata anche la volontà del calciatore. Poche parole e più fatti. Un profilo basso per tutta la preparazione, senza dichiarazioni o polemiche anche in seguito alle esternazioni di Totti nel giorno del suo addio. Solo tanto lavoro. Ora, però, arriva la prova più difficile. Capitani, non si è solo sulla carta, bisogna diventarlo in campo e nello spogliatoio. Il tempo ci dirà se la decisione di Fonseca di puntare ancora sul 24 giallorosso conferendogli la carica più importante sarà giusta o meno. Intanto una piccola parte del tifo della Roma inizia già a ricredersi e la prova del nove sarà il derby con la Lazio alla seconda giornata.