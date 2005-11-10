È cominciato il conto alla rovescia anche per il mercato della Roma. L’obiettivo ormai da tre mesi è quello di un esterno offensivo in grado di cambiate gli equilibri e permettere a Gian Piero Gasperini di avere una squadra in grado di lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

Endrick rimane la prima scelta ma spuntano anche le ipotesi Muci e Hudson-Odoi

Il direttore sportivo Tony D'Amico è alla continua ricerca della soluzione più giusta. Endrick a parte (che rimane il primo vero grande obiettivo Real Madrid permettendo) ci sono tanti profili che vengono valutati. Tra le varie opzioni prese in considerazione è spuntato il nome di Ernest Muci, esterno di piede destro classe 2001 del Trabzonspor. Talento della nazionale albanese, che in questo avvio di stagione ha già messo a segno 3 gol oltre a 6 assist. Insomma un impatto decisamente positivo che su di lui ha scatenato l’interesse di molti club, tra cui appunto anche quello dei giallorossi. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Oltre a Muci, la Roma ha sondato il terreno per Hudson-Odoi, che sta trovando poco spazio al Nottingham Forest. Il classe 2000 potrebbe rappresentare un'opzione per gennaio. Anche in questo caso la richiesta oscilla tra i 12 e i 15 milioni ma il club inglese potrebbe anche aprire ad un prestito con diritto di riscatto. Per il momento non ci sono stati passi concreti ma è una pista da monitorare. Insomma la Roma è molto attiva, presto arriverà il momento delle scelte.