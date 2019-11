Roma, l'Europa non è perduta ma i cali di tensione sono un pericolo

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

La Roma mette a serio rischio la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League dopo la sconfitta subita negli ultimi minuti della sfida di ritorno contro il Borussia Monchengladbach in Germania nella quarta giornata del Gruppo J. Il Basakhsehir ha vinto 3-0 sul campo del Wolfsberger e questo significa che i giallorossi hanno perso il primo posto proprio in favore dei turchi, prossimi avversari in trasferta nella penultima partita dei gironi. Una sconfitta che arriva ancora una volta con una piccola macchia arbitrale, visto che nel primo tempo, nell'azione di Thuram che porta all'autogol di Fazio, il pallone sembra essere uscito. Un'altra piccola sbavatura che il VAR avrebbe potuto correggere e che invece condanna ancora una volta la Roma a subire un risultato negativo.

NON CI SONO SCUSE - E' stato però chiarissimo Fonseca al termine della partita, quando in conferenza stampa ha detto che le "sfortune arbitrali", in questa gara soprattutto, contano poco e che non ci sono scuse per perdere una partita per una disattenzione nel finale. Sì perché la Roma nella ripresa aveva comunque ripreso la sfida in mano e in più occasioni era anche andata vicina al colpo del ko, fallito in primis da Kluivert, sprecone sottoporta e dunque complice della sconfitta finale. I giallorossi, come all'Olimpico quando l'errore fu di Florenzi, anche in questa occasione recrimina per gli errori di finalizzazione che hanno permesso ai neroverdi di restare in partita nel momento più complicato.

NULLA E' PERDUTO - Ovviamente non stiamo parlando di una situazione disperata, visto che alla Roma basterebbero quattro punti per avere la certezza di qualificarsi alla fase successiva, ma già dalla sfida in Turchia dovrà scendere in campo con una determinazione e un'attenzione decisamente diversa. Servirà la Roma che si è vista in campionato nelle ultime settimane, pronta a rispondere colpo su colpo agli avversari e capace di non subire i cali di attenzione che invece sta mostrando in Europa League. Una mano potrà arrivare anche da qualche giocatore che finalmente si è riaffacciato al campo come Diawara e Under, utili nelle rotazioni ma anche come potenziali titolari per una squadra che ha bisogno come il pane di qualche alternativa in più.