Roma, l'eventuale ipotesi Sarri si scontra con le tempistiche del Chelsea

Detto che le quotazioni di Claudio Ranieri sono in ribasso in virtù del maledetto pareggio di Genova che complica la strada verso la Champions - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'altra idea che la Roma continua a coltivare è quella che porta a Maurizio Sarri.

Il tecnico del Chelsea, infatti, ha pessimi rapporti dentro e fuori il club e nonostante un finale di stagione buono (qualificazione già acquisita alla prossima Champions) e che può diventare anche eccellente (in caso di successo dell’Europa League), la possibilità che a fine stagione saluti tutti e vada via esiste. La Roma, però, non è nelle condizioni di aspettare molto, perché poi potrebbe essere troppo tardi ed i giochi già fatti.