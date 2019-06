Fonte: Sportitalia

La Roma e Paulo Fonseca. Indizi che portano verso una considerazione sempre più alta da parte dello staff dirigenziale giallorosso nei confronti del tecnico dello Shakhtar, e che potrebbero portare verso questa scelta. Una decisione che se da un lato concede qualche remora per la mancanza di esperienza con gli affari del nostro campionato, dall’altro stimola per l’unico aspetto da valutare quando si prende in considerazione un tecnico cui affidare un nuovo ciclo: i risultati. E quelli sono la portata principale di Fonseca, con un palmares che recita una sequenza di record non da poco: la conquista di ben 7 trofei in sole 3 stagioni (tra campionati, coppe nazionali e Suoercoppa, e proseguono con uno score da 100 vittorie in 135 partite disputate, condite da 10 clean sheet consecutivi e dal record assoluto di 24 gare a porta inviolata in un unico campionato. Aspetti che mettono da parte ogni dubbio e che potrebbero spingere la Roma ad approfondire i discorsi con un allenatore che, dopo i complimenti di uno come Guardiola, ebbe a dire: “Non voglio essere la copia di nessuno”. Insomma, il carattere per costruire qualcosa non manca di certo.