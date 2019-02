© foto di www.imagephotoagency.it

Pace fatta fra i tifosi della Roma e Aleksandar Kolarov? Il serbo, dopo il clima rovente dei giorni scorsi per una reazione inadeguata del terzino della Roma nei confronti di un supporter giallorosso prima della partenza per Firenze, ha teso simbolicamente la mano con un bell'inchino rivolto ai tifosi dopo la terza rete della Roma, un gol che di fatto ha chiuso la gara.

"Inchino Kolarov ai tifosi? Credo che abbia fatto un grande gesto. Ribadisco che questo ragazzo ha giocato facendo infiltrazioni. Dà sempre il massimo e ha risposto sul campo con queste prestazioni. Non ci sono discussioni né su di lui calciatore, né su di lui uomo", ha detto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sfida con il Chievo.

Un gesto importante da parte di Kolarov per mettere la parola fine su una polemica che non aiuta nessuno. La corsa Champions è sempre più agguerrita, la Roma per conquistare il suo obiettivo ha bisogno dell'aiuto di tutti, a partire dai suoi tifosi, il dodicesimo uomo in campo per la squadra della Capitale.