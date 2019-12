Roma, l’incognita Florenzi e gli esuberi: quanto lavoro in uscita per Petrachi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se in entrata la Roma dovrà fare solo colpi di rimando a quelle che saranno le operazioni in uscita, diverso è il discorso quando si parla delle cessioni che Petrachi sarà obbligato a fare durante la sessione invernale di calciomercato. La rosa giallorossa presenta molti doppioni e alcuni di questi con il passare delle giornate sono diventati esuberi. E’ il caso soprattutto di Javier Pastore e Jesus. All’argentino non è bastato fare una buona prima parte di campionato per strappare una conferma che già a giugno sembrava insperata. Lo stesso trequartista ha confermato un interesse del Lione e la possibilità di tornare in Francia dopo aver rifiutato offerte da Turchia, Cina e Qatar. Per Jesus discorso diverso perché si è ritrovato a essere nelle gerarchie il quinto centrale, addirittura dietro Cetin. Per lui come per Santon il diesse valuterà le offerte che arriveranno e le occasioni che si presenteranno nei prossimi giorni.

INCOGNITA - Difficile da piazzare anche Kalinic, reduce da due stagioni e mezzo molto deludenti. Un ritorno a Firenze è escluso come confermato da Pradè e qualcosa si sta muovendo dalla Liga, ma per il momento nulla di concreto. L’attaccante croato, però, vorrebbe evitare di muoversi a gennaio, rimandando ogni discorso di sei mesi quando con ogni probabilità tornerà all’Atletico Madrid. Dalla Spagna (Valencia) poi è arrivata un’offerta importante per Florenzi che sarà la grande incognita del prossimo mese. Quando tutto sembrava portare a un suo addio alla Roma, Fonseca lo ha buttato dentro in tre gare consecutive. La cessione in Italia, almeno adesso è da escludere e Mancini sembrerebbe aver garantito ad Alessandro un posto all’Europeo anche senza giocare titolare in giallorosso. L’offerta del Valencia è comunque abbastanza articolata. I primo step prevederebbe il prestito oneroso. Poi sarebbe presente un diritto di riscatto che si tramuterebbe in obbligo (16 milioni) soltanto in due casi: 1) il Valencia (ora ottavo ma a - 4 dal quarto posto) aggancia la zona Champions a fine stagione, 2) La squadra allenata da Albert Celades (prossima avversaria in Champions dell’Atalanta) approda in questa edizione almeno alle semifinali. Florenzi ci sta pensando nonostante sia orientato a declinarla e nei prossimi giorni arriverà un responso definitivo.