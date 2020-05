Roma, l’infermeria si svuota e Zaniolo corre verso le sedute di squadra

Dopo due giorni di riposo concessi da Fonseca, la Roma ha iniziato ieri la sua terza settimana di allenamenti individuali. Stravolto dunque il piano iniziale di riprendere da questo lunedì con le sedute di gruppo. I giallorossi, come il resto della Serie A, attendono che il CTS si esprima sulle nuove direttive per il protocollo richieste dalla Lega. Intanto qualche buona notizia per Fonseca arriva. Perotti e Fuzato nei prossimi giorni torneranno a svolgere normale allenamento. I due stop si sono trasformati in semplici affaticamenti muscolari, mentre l’unico indisponibile resta a questo punto Pau Lopez, alle prese con la microfrattura del polso sinistro.

Intanto il ritardo nella tabella di marcia per la ripresa delle sedute di squadra strizza l’occhio a Zaniolo. Il 22 giallorosso è tornato a correre in campo con il pallone e non manca molto affinché possa riaggregarsi al gruppo. Intanto ieri la squadra è tornata a Trigoria e come mostrato dai canali social giallorossi l’attenzione alla prevenzione è altissima. Procedure igienico-sanitarie come al solito preparate e rispettate al dettaglio: termo scanner all’arrivo primo di entrare nelle strutture, mascherine per tutti e ovviamente stanze della foresteria al servizio dei calciatori per permettere loro di cambiarsi in solitaria e nel rispetto delle norme.