Roma, l'Inter torna su Dzeko: con il ridimensionamento giallorosso potrebbe partire

L'Inter potrebbe presto tornare alla carica per Edin Dzeko. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport se ciò dovesse accadere molto dipenderà dalla Roma e dal mercato che riuscirà a fare, sia in entrata sia in uscita. A Trigoria, ovviamente, sanno che trovare un altro centravanti del livello di Dzeko è dura, nonostante il bosniaco abbia 34 anni. La situazione economica del club non permette investimenti faraonici (anzi) e allora perdere uno del peso e del valore di Dzeko sarebbe un delitto. Lo stesso Dzeko, però, vuole continuare a giocare per competere, con un occhio alla Champions. Il progetto della Roma è quello e allora non ci dovrebbero essere problemi. Ma se ci dovesse essere un ridimensionamento improvviso, allora i pensieri tornerebbero a farsi sentire.