Roma, l'obiettivo Fonseca scarta la Dinamo: "Mia moglie si opporrebbe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Paulo Fonseca, ha parlato al programma Profutbol del suo futuro. Il portoghese in questi giorni è accostato alla Roma, lui intanto risponde alle domande circa un eventuale futuro alla Dinamo Kiev: "Mai dire mai. Onestamente, però, il mio legame con lo Shakhtar è così forte che sarebbe molto difficile. Quasi impossibile. Ma nel calcio non si può mai sapere. In ogni caso, se ci fosse una tale opportunità mia moglie non me lo permetterebbe".