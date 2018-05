Roma, l'obiettivo Lenglet apre all'addio: "Non so se resto al Siviglia"

© foto di J.M.Colomo

Clement Lenglet, centrale difensivo del Siviglia e obiettivo di mercato della Roma, ha parlato così del proprio futuro a Estadio Deportivo: "Non so come andrà a finire. Sono contento della mia stagione e del mio ruolo qui. Ho parlato col mio agente chiedendogli di non parlare di contratti o interessamenti per non distrarmi. Parlerò del mio futuro solo quando conosceremo la nostra posizione finale e quella delle altre squadre. Non so se me ne andrò o meno, aspetterò la fine del campionato per prendere una decisione".