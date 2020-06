Roma, l'obiettivo Pedro non ha ancora l'accordo col Chelsea. Ma intanto segna coi Blues

Nella giornata di oggi ed in vista della ripresa della Premier League, il Chelsea di Franck Lampard ha giocato un’amichevole all’interno del centro sportivo di Cobham contro il Reading. 1-0 il risultato finale maturato grazie alla rete messa a segno dalo spagnolo Pedro, primo obiettivo di mercato della Roma al termine della stagione (quando il suo contratto coi Blues sarà scaduto).

Il portale football.london spiega come, nonostante la buona forma mostrata dall’ex Barça, la sua presenza alla ripresa del campionato sia in forte dubbio. Pedro infatti non ha ancora firmato il prolungamento contrattuale per arrivare a fine stagione e non è detto che lo farà nei prossimi giorni. Lui come tanti altri giocatori a scadenza sta valutando le varie ipotesi e la paura di compromettere potenziali trasferimenti a settembre (con un infortunio durante l’estate) è ciò che sta rallentando la firma.

Fra le altre novità emerse dalla gara, da sottolineare la presenza in campo di N’Golo Kante, centrocampista che è tornato ad allenarsi in gruppo da poco dopo aver saltato le sedute delle prime settimane per paura di eventuali contagi.