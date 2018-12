© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky, l'esterno offensivo della Dinamo Kiev, Viktor Tsygankov, è un obiettivo della Roma. Il giocatore, classe 1997, è attualmente il calciatore ucraino più promettente ed era presente ieri sera all'Olimpico per Roma-Sassuolo. In questa stagione Tsygankov ha già segnato 11 reti in 28 partite contando tutte le competizioni.