Roma, l'UEFA apre un'inchiesta contro Pallotta per "condotta scorretta"

Come riportato da Associated Press, la UEFA ha aperto un'inchiesta con l'accusa di condotta scorretta contro il presidente della Roma, James Pallotta. Al numero uno dei giallorossi vengono imputate le frasi del post Roma-Liverpool, quando ha giudicato l'operato dell'arbitro sloveno Skomina, invocando l'uso del VAR in Champions League: "roba del genere è uno scherzo", la frase che ha colpito maggiormente la UEFA, la cui disciplinare giudicherà il caso il prossimo 31 maggio.