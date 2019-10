Roma, l'ultima chance per Pastore: il Flaco possibile titolare con la Samp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultima occasione. Per Javier Pastore, quella contro la Sampdoria potrebbe essere una partita da dentro o fuori; il trequartista argentino, infatti, è chiamato a sfruttare l'ecatombe di infortuni che ha devastato la Roma. L'ex Palermo e PSG ha giocato finora soltanto 45' in campionato e non comincia un match dal 1' da Roma-Parma del 26 maggio scorso. Per lui si prospetta una maglia da titolare nella sfida ai blucerchiati, anche se Fonseca non sembra convinto al 100%, perché le condizioni del terreno di gioco - la gara è a rischio rinvio - potrebbero penalizzarlo. Lo riporta Il Messaggero.