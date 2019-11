© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano le pretendenti di Moise Kean, nell'ultimo mese finito ai margini dell'Everton in Premier League (soli 4 minuti giocati). Dopo le voci sul Milan e sulla Sampdoria, anche la Roma starebbe pensando di muoversi concretamente per il giovane ex Juventus e grande amico di Zaniolo. La soluzione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, con i giallorossi che si troverebbero così in casa un vice-Dzeko giovanissimo ma già "esperto" visto gli scudetti vinti in bianconero. Un profilo molto diverso rispetto a Kalinic e anche ai sogni dei tifosi che portano a Ibrahimovic e Mertens, destinati però a rimanere tali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.