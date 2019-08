© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è una nuova idea di mercato in casa Roma, che guarda in Brasile. In attesa di altri acquisti (su tutti quelli di Smalling e Kalinic) il ds Petrachi ha infatti un nome nuovo per la trequarti: Mateus Vital del Corinthians. Classe '98, interprete poliedrico di tutti i ruoli dietro la punta, può fare al caso dei capitolini anche in virtù dell'infortunio di Perotti. Lo riferisce Sky Sport.