Roma, l'ultima suggestione è Facundo Ferreyra. Con Fonseca allo Shakhtar ha segnato 46 gol

Parlando del mercato della Roma, il Corriere dello Sport sottolinea come l’ultima suggestione riguardi Facundo Ferreyra, che il Benfica sarebbe disposto a cedere. Con Fonseca allo Shakhtar tra il 2016 e il 2018 l’attaccante argentino realizzò 46 gol in 70 partite giocate tra campionato e coppe. E’ stato offerto alla Roma, ma non è più giovanissimo e negli ultimi tempi ha giocato poco per problemi fisici.