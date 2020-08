Roma, l'ultimo sgarbo di Pallotta: niente contatti tra Trigoria e Friedkin fino ad affare concluso

Lunedì un giro di procure via Pec sancirà il closing del passaggio di proprietà della Roma da Pallotta a Friedkin. L'attuale presidente giallorosso però, nonostante ormai sia tutto in via di definizione, ha voluto fare un ultimo "sgarbo" prima di andarsene: Pallotta ha chiesto a Fienga e a tutti gli altri dirigenti di non entrare assolutamente in contatto con il nuovo proprietario fino a che non sarà tutto ufficiale. Evidentemente non c'è ancora la certezza al 100% che l'affare si chiuda, o comunque per scaramanzia vuole che si attenda l'effettiva chiusura dell'accordo prima di lasciare spazio alla nuova proprietà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.