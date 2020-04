Roma, la benedizione di Fonseca: "Pellegrini predestinato a essere il nostro capitano"

vedi letture

Parlando in diretta con Sky, il tecnico della Roma non ha dubbi sulla scelta di capitan futuro per la sua squadra, orfana nel giro di tre anni di Totti, De Rossi e Florenzi (quest'ultimo solo in prestito, ndr). Queste le parole di Paulo Fonseca al riguardo: "Penso che Lorenzo Pellegrini abbia un carattere forte per ricevere il ruolo di capitano. In questo momento abbiamo Dzeko ma penso che in futuro Pellegrini abbia tutte le condizioni per essere il capitano della Roma".