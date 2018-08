Roma, la carica di Fazio: "Faremo meglio dell'anno scorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Fazio, difensore argentino di casa Roma, parla a Sky Sport 24 a due giorni dalla gara contro l'Atalanta. "Siamo stati bravi in difesa ma non solo lì: tutta la squadra è stata importante a Torino. Il primo a difendere è l'attaccante. La difesa è la nostra forza, così possiamo arrivare lontano. L'ultimo ko in casa contro l'Atalanta? Serve cambiare rotta. La prima gara all'Olimpico è importante, la gente vuole rivederci allo stadio. Sarà una bella gara da giocare, sono una squadra importante. Loro sono in un gran momento, hanno giocato più gare di noi con i preliminari europei. Stanno bene, sono forti, sono una buona squadra, sarà una grande partita. Gomez? Lo conosco bene, da anni. E' una grande persona e un grande giocatore. A Bergamo ha il suo posto nel mondo: ha fiducia in campo e si vede. La Roma? Dobbiamo migliorare in casa, in trasferta abbiamo fatto benissimo lo scorso anno. Siamo mancati all'Olimpico, serve migliorare sotto questo aspetto. L'obiettivo? Giocare gara dopo gara, migliorare insieme, trovare il ritmo del finale della scorsa stagione e faremo ancora meglio se lavoreremo duro".