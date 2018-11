Roma, la Champions ha portato un altro Alisson: 64 milioni già in tasca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da riserva a mister 62,5 milioni. La parabola di Alisson Becker, in una stagione, assomiglia a quella di pochissimi altri calciatori, quasi nessun portiere. Perché da secondo di Szczesny alla Roma, il brasiliano è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare dopo la cessione - o meglio, il rientro in prestito all'Arsenal - del portiere ora alla Juventus. Così è finito in Inghilterra per una cifra record a cui poi andranno aggiunti dei bonus, di fatto salvando l'esercizio 2018-19 ancor prima di giocare una partita.

LA CHAMPIONS AIUTA - La sconfitta contro il Real Madrid non ha portato soldi - sono 900 mila a punto, quindi 8,1 milioni finora - ma la qualificazione, stimata in 9,5 milioni di euro. La Roma prende 5 milioni dal market pool variabile e si dividerà con Inter, Napoli e Juventus la quota di 25 miloni messa ulteriormente a disposizione dalla UEFA, ma molto si definirà con l'uscita - eventuale - delle altre italiane. Finora, senza il botteghino, la Roma galleggia intorno ai 53 milioni di euro.

INTROITI DA STADIO - La Roma è decisamente inferiore alla Juventus per ricavi da botteghino. Un milione e mezzo con il CSKA Mosca, uno e nove con il Viktoria Plzen, ben 3,5 milioni dal Real Madrid. Probabile che l'incasso degli ottavi si avvicini a quello dei Galacticos, oppure il Barça dell'anno scorso, con 4 milioni. Insomma, virtualmente i giallorossi hanno già 64 milioni di euro ricevuti dalle 8 partite di Champions League, anche se l'anno scorso è stato record con 99,2. Senza sarebbe un bagno di sangue per le casse giallorosse che, pur fatturando 250 milioni in totale, nel 2017-18 ha evidenziato un rosso di 25.