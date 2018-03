Roma, la Champions per i conti. E per il mercato d'estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione oggi in edicola de Il Messaggero fa il punto sui conti della Roma e spiega che "la Champions è la ricchezza del club giallorosso". Sono già 47,8 i milioni entrati nel salvadanaio giallorosso, andare ai quarti di finale superando lo Shakthar Donetsk vorrebbe dire riceverne almeno altri 12 per un totale di 60 milioni. Sarebbe certamente felice la proprietà ma pure Eusebio Di Francesco per affrontare la prossima stagione con più certezze sul rafforzamento della rosa.