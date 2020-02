© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Roma, aspettando il passaggio societario nelle mani di Friedkin, ci si interroga sui motivi di questo avvio di 2020 decisamente al di sotto delle aspettative. E il primo a salire sul banco degli imputati, per la Gazzetta dello Sport, è il ds Gianluca Petrachi. La sua posizione è quella più fragile, fra dirigenti e staff tecnico, e la sensazione è che molto (per non dire tutto) sia legato alla eventuale qualificazione in Champions League.