Roma, la clausola di Pellegrini fa gola alla Juve: pronto un Pjanic bis?

“La Juventus? È normale che a un calciatore faccia piacere leggere il proprio nome accostato a grandi club, ma già sono in un grande club. Ambizioso, ha un progetto. Provo a fare il meglio per la Roma poi, per tutto il resto, vedremo”. Parole e musica di Lorenzo Pellegrini, centrocampista che la Roma ha riportato alla base dopo l'ottima esperienza con la maglia del Sassuolo. Il centrocampista, uno dei volti nuovi della Nazionale azzurra, è da tempo nel mirino della Juventus, che lo ha seguito con attenzione durante il suo periodo in maglia neroverde. Il giocatore ha una clausola che oscilla tra i 27 ed i 29 milioni di euro in base alle presenze. Una clausola che fa gola alla Juventus, pronta a scippare un altro elemento importante alla Roma dopo l'affare Pjanic di due stagioni fa. L'alternativa per i bianconeri porta il nome di Bryan Cristante dell'Atalanta anche se a differenza del giallorosso, il centrocampista della Dea non ha una clausola rescissoria ed il suo valore è già schizzato oltre i 30 milioni di euro.