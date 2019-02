© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime due partite saranno chiave per quanto riguarda il futuro di Eusebio Di Francesco. Per la sua permanenza in giallorosso saranno decisivi l'approdo in Champions League e la qualificazione ai quarti di finale di Champions. Con questi successi, decidere per un cambio sarebbe complicato per la proprietà romanista, anche se l'eventuale addio di Monchi (l'Arsenal è in pressing), potrebbe non giocare a favore dell'allenatore pescarese. Viceversa, senza Champions o quarti, la conferma sarebbe impossibile da conquistare. Lazio e Porto dunque sono gare da cerchiare in rosso: la Roma si giocherà molto. Non solo per la stretta attualità.