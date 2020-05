Roma, la crisi cambia i piani del club: la Champions non sarà più l'obiettivo minimo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Champions League nei prossimi anni non sarà più l'obiettivo minimo della Roma come si erano abituati i tifosi. Finché non cambierà proprietà, dopo un risanamento finanziario necessario, la squadra giallorossa dovrà fare un grane exploit per tentare la corsa al quarto posto. Il tetto ingaggi verrà abbassato nettamente e molte delle richieste dell'allenatore non potranno essere esaudite. Quando tutto sarà più chiaro rispetto alla ripresa, anche la società farà conoscere i propri piani e darà vita a un periodo di austerity che forzatamente abbasserà le ambizioni romaniste.