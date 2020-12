Roma, la formula Fonseca funziona e con Borja è arrivato il vice Dzeko

La Roma ha trovato il vice Dzeko. Ma non ditelo a Borja Mayoral perché potrebbe non gradire l’etichetta affiliatagli da comprimario. D’altronde in conferenza di presentazione era stato chiaro: “Non so qui per essere una riserva”. Frasi che all’inizio non ricalcavano molto i fatti in campo, ma lo spagnolo aveva solo bisogno di tempo per adattarsi e ora c’è un dato che assomiglia molto la proprietà commutativa perché scambiando l’ordine degli attaccanti il risultato non cambia. La formula Fonseca, infatti, funziona con e senza Dzeko in campo. Il bosniaco e Borja Mayoral fin qui hanno segnato 4 reti per parte e soprattutto a non cambiare è la media gol. Una marcatura ogni 39 minuti giocati dalla Roma con Edin e lo stesso succede con l’ex Real che in compenso ha circa 100 minuti in meno in questa stagione.

Dati che dimostrano come Fonseca avesse ragione su Borja Mayoral, al quale serviva solo del tempo. D’altronde anche Zidane in tempi non sospetti disse: “Borja ha la capacità di trasformare ogni azione in occasione da gol”. Un attestato di stima non da tutti e che fa capire perché il tecnico Blancos abbia fatto resistenza prima di dare il via libera definitivo per la cessione dell’attaccante che ha trovato più spazio nella Capitale anche per l’assenza obbligata e dovuta al Covid di Dzeko. Il prossimo passo per Fonseca sarà provare insieme i gemelli del gol, perché in un campionato come quello italiano che si è riscoperto molto devoto alle due punte (vedi Inter, Juventus, Atalanta e Lazio), l’accoppiata Dzeko-Borja potrebbe rappresentare un’ulteriore freccia nella faretra di Fonseca.