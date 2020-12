Roma, la gara di Napoli non era un caso isolato: Fonseca resta 'piccolo' con le grandi

vedi letture

Da “la gara di Napoli è un caso isolato” ad “abbiamo giocato un secondo tempo da ragazzini” il passo è breve e dista appena 20 giorni. La Roma cade a Bergamo così come era successo al San Paolo rimandando ancora una volta l’appuntamento con l’esame di maturità tanto atteso. In questa stagione, infatti, non è arrivata alcuna vittoria contro squadre che si trovano nella parte sinistra della classifica. Pareggi con Juventus, Milan, Sassuolo e Verona (quest’ultimo tramutatosi poi in una partita persa a tavolino) e sconfitte contro Napoli e Atalanta. Numeri appesantiti dai 13 gol subiti in sei partite, otto dei quali solamente contro le squadre di Gattuso e Gasperini, e dai sei gol messi a segno rimanendo però a secco nei novanta minuti contro Sassuolo e Verona.

Insomma, la Roma è forte con le deboli e fragile con le grandi, forse anche prevedibile. Perché in tutti i big match di questa stagione (Juventus, Milan, Napoli e Atalanta), Fonseca al netto di qualche assenza in difesa si è presentato sempre con lo stesso schieramento che prevedeva Pellegrini vertice basso con Veretout e il tridente di ‘vecchietti’ composto da Pedro, Mkhitaryan e Dzeko nonostante i precedenti con le grandi li avessero visti sempre (o quasi) fallire e non curandosi del momento di forma dello spagnolo che già con il Torino aveva dimostrato di non essere quello dei primi due mesi. Sul banco degli imputati, come normale che sia, finiscono non solo i calciatori ma anche l’allenatore che già domani vorrà chiudere l’anno con una vittoria e provare a chiedere dal 2021 un cambio di rotta negli scontri diretti visto che la prima partita del nuovo anno sarà con la prima della parte sinistra della classifica (Sampdoria al 10° posto) e poi arriveranno Lazio e Inter per altri due esami di maturità dove i Friedkin sperano di non veder bocciata ancora la loro Roma.