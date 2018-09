Roma, la lista Champions: escluso il giovane portiere Fuzato

Sono 25 i calciatori inseriti dalla Roma nella lista per la UEFA. Escluso il giovane portiere Daniel Fuzato: pur essendo classe '97, non può essere inserito in Lista B perché arrivato soltanto quest'anno. Da ricordare, però, che in caso di infortunio a Olsen o Mirante, la Roma potrà sostituirli temporaneamente con il giovane brasiliano.

Portieri: Olsen, Mirante.

Difensori: Karsdorp, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini Lorenzo, Perotti, De Rossi, Coric, Zaniolo, Florenzi, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Under, Kluivert, Celar, El Shaarawy.