Roma, la lista del casting portiere si allunga: l'ultimo nome è Livakovic

L'ultimo nome in ordine di tempo preso in considerazione da Tiago Pinto nel casting per la porta è quello di Dominik Livakovic, 26enne della Dinamo Zagabria che l'anno scorso ha eliminato Mourinho dall'Europa League battendo il suo Tottenham. Il giocatore piace anche al Lille che dovrà sostituire Maignan, fresco di passaggio al Milan. Se Pau Lopez non troverà squadra, resterà per fare il secondo e giocarsi il posto col primo portiere che arriverà dal mercato, mentre Fuzato, resterebbe in caso di addio dello spagnolo, altrimenti andrebba a farsi le ossa in prestito altrove. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.